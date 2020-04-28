За керівництво податковою і митницею будуть судитися
Нещодавнє рішення Кабміну про звільнення керівників Державної податкової та митної служб Сергія Верланова і Максима Нефьодова стало причиною позову до уряду. Скарга потрапила на розгляд до Окружного адміністративного суду Києва, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу установи.
Судді відзначили, що в позові озвучені претензії не до звільнення чиновників, а до відбору їх наступників. Так, позивач вимагає скасувати оголошення та умови відбору нових керівників, а також тимчасово заборонити укладати контракт з новими главами відомств.
Кабінет Міністрів звинуватили в порушенні вимог закону, оскільки умови та форма конкурсу не відповідають формальним критеріям і порушують права потенційних претендентів. При цьому особистість позивача у суді розкривати не стали.
Нагадаємо, Максима Нефьодова і Сергія Вералнова звільнили 24 квітня, пояснивши це невиконанням плану наповнення держбюджету. Тимчасовими керівниками ДПС і ДМС стали Михайло Титарчук та Ігор Муратов.
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