Старі кадри і бізнесмен з лакофарбами: хто намагається очолити податкову

У мережі розповіли про сумнівні сторінки біографії кандидатів на пост голови ДПС

Фото: Facebook Державна податкова служба України

У мережі розповіли про сумнівні сторінки біографії кандидатів на пост голови ДПС

Зміна керівництва Державної податкової служби стає все більш скандальною. Кандидатів на посади не лише запросили на співбесіду, пропустивши етап тестування та зустрічі з комісією, а й допустили претендентів із сумнівним минулим.

Про боротьбу за крісло головного податківця повідомила Українська правда, передає RegioNews.

Отже, перелік кандидатів на посади такий:

1. Василь Поїзд, який працював ще у команді Віктора Януковича та тодішнього міністра доходів і зборів зборів Олександра Клименка. Поїзду закидали тиск на бізнес в інтересах влади. У 2017 році він пройшов конкурс у Державну фіскальну службу, показавши один з кращих результатів. При цьому він сам сформував тестові завдання, які потрібно було вирішити під час відбору. Попри розпочате розслідування, Поїзд очолив департамент протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, а справа зайшла у глухий кут. Наразі чоловік подав документи і на посаду голови податкової служби, і на посаду заступника.

2. Герман Андес, який також почав кар'єру ще за Януковича і працював у податковій службі Києва, у департаменті контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Журналісти зауважували, що задекларовані ним статки значно більші, ніж можна дозволити на зарплату держслужбовця. Андес також претендує одночасно і на місце голови ДПС, і на місце його заступника.

3. Микола Катеринчук, народний депутат четвертого, п’ятого, шостого та сьомого скликань, який встиг заробити чималі статки за час роботи у Раді і зник з політичної арени після Революції Гідності.

4. Єлізавета Рошуорова, яка не має попередньої політиної кар'єри. Проте жінку вже встигли звинуватити у приховуванні доходів, адже у її декларації немає інформації про активи і вказано, що уся її родина не заробила ані копійки за 2018 і 2019 роки. До слова, Рошуорова першою встигла подати документи для конкурсу на пост голови ДПС.

5. Дмитро Олексієнко, який встиг попрацювати у громадських радах при Державній фіскальній службі, Фонді державного майна та при скандальному Міністерстві доходів та зборів. Олексієнко є кінцевим бенефіціаром трьох фірм, яким пощастило вже 22 рази виграти тендер на держзамовлення.

6. Дмитро Іванов, про якого відомо лише, що він ніколи не працював на держслужбі і взагалі займається виробництвом лаків та фарб, а також малярними та штукатурними роботами.

Нагадаємо, керівників податкової та митної служб Сергія Верланова та Максима Нефьодова звільнили 24 квітня через невиконання плану надходжень до бюджету. Наступного дня оголосили конкурс на посаду голови Державної податкової служби. Документи від кандидатів перестали приймати 27 квітня. Через непрозорі умови конкурсу до суду подали позов проти Кабміну, вимагаючи зупинити відбір і призначення кандидатів.