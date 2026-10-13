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13 жовтня 2026, 21:05

У Рівному зіткнулися три автомобілі: загинув 54-річний водій

13 жовтня 2026, 21:05
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Фото: поліція Рівненської області
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У Рівному вночі 13 жовтня сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Унаслідок зіткнення загинув 54-річний водій Nissan Leaf. Водії двох інших машин зазнали незначних травм і від госпіталізації відмовилися

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталася близько 00:10 на вулиці Академіка Грушевського.

За попередніми даними слідства, 54-річний житель Рівного за кермом Nissan Leaf виїжджав із прилеглої території та не надав переваги в русі автомобілю Volvo, яким керував 19-річний рівнянин. Volvo рухався головною дорогою.

Після зіткнення Nissan Leaf занесло, і він зіткнувся з Volkswagen під керуванням 61-річного жителя Рівного. Водій Volkswagen також рухався головною дорогою та здійснював поворот.

Унаслідок ДТП 54-річний водій Nissan Leaf дістав травми, від яких помер на місці. Водії Volvo та Volkswagen отримали незначні травми, однак від госпіталізації відмовилися.

За фактом аварії триває досудове розслідування за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Усі три автомобілі вилучили та помістили на штрафмайданчик.

Нагадаємо, 11 жовтня близько 14:20 на Львівщині автомобіль виїхав на узбіччя та перекинувся. Серед трьох постраждалих – дитина.

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