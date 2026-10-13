Помер зірка "Ветеранів космічних військ" "Вєня" Венедчук
Стало відомо про смерть відомого коміка. Олександр "Вєня" Венедчук пішов із життя 13 жовтня
Про це повідомили в команді "Ветерани космічних військ", передає RegioNews.
"Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст, але сьогодні (13.10.2026) пішов з життя Олександр "Веня" Венедчук", - йдеться у повідомлені колектива.
Причини смерті наразі не розголошуються. Про час та місця прощання інформація очікується пізніше.
Нагадаємо, що раніше Олександр "Вєня" Венедчук переніс крововилив у мозок. Після цього він мав кілька операцій, реабілітацію та подальше лікування. Він розповідав, що після операцій значна частина черепного мозку складалась зі сплаву титану.
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