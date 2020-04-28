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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
28 квітня 2020, 15:07 97

Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі

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28 квітня 2020, 15:07 97
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Призначення Міхеіла Саакашвілі віце-прем'єром з реформ залишається під питанням
Фото: Facebook
Призначення Міхеіла Саакашвілі віце-прем'єром з реформ залишається під питанням

Кабінет міністрів України відкликав із парламенту подання про призначення українського та грузинського політика, екскерівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем’єра із питань реформ в українському уряді.

Про це повідомив в Facebook журналіст Юрій Бутусов, передає RegioNews.

За його словами, призначення Саакашвілі заблоковане і незрозуміло, чи відбудеться взагалі через відсутність необхідної підтримки з боку депутатів монобільшості.

У фракції "Слуга народу" після довгих переговорів вдалося зібрати близько 140-170 голосів за призначення Саакашвілі з 248 депутатів, при цьому в партійному чаті готовність голосувати публічно заявило трохи більше 100 депутатів", - повідомив Бутусов.

Ще однією причиною він назвав небажання президента Зеленського публічно брати на себе відповідальність за його призначення.

Для того, щоб Саакашвілі зібрав 226 голосів, "Слуги" повинні дати гарантовано 190-200 голосів своєї фракції з 248. Можливо, щось зміниться, адже президентом правлять емоції, але зараз ОП дала відбій", - повідомив Бутусов.

Він додав, що в Офісі президента обмірковують, що запропонувати Саакашвілі замість посади в уряді, і серед варіантів ідея його висунення кандидатом від "Слуги народу" на виборах мера в Одесі.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що українського та грузинського політика, екскерівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі можуть призначити на посаду віцепрем’єра із питань реформ в українському уряді.

Також українці в соцмережах як завжди, почали жартувати із цієї події.


Кабмін призначення Володимир Зеленський Офіс президента Слуга народа Михаїл Саакашвілі
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