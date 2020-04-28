У Волинській ОДА звільнили одразу двох заступників голови
Сьогодні, 28 квітня, у Волинській обласній державній адміністрації звільнили одразу двох заступників голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, пише RegioNews з посиланням на "ВолиньUA".
Один із звільнених, перший заступник голови ОДА Юрія Погуляйка Леонід Кирильчук, пробув на посаді рівно місяць – від 26 березня.
Кирильчук був директором департаменту інфраструктури та туризму Волинської облдержадміністрації часів головування у Волинській ОДА "регіонала" Олександра Башкаленка. До цього, під час головування у Волинській ОДА Бориса Клімчука, був начальником головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Волинської ОДА.
Інша звільнена - багаторічна заступниця голови Волинської ОДА Світлана Мишковець.
Остання до цього пережила двох голів – Володимира Гунчика та Олександра Савченка. Саме при Гунчику вона стала заступником голови ОДА.
До цього Світлана Євтихіївна при трьох головах ОДА (Борисові Климчуку, Олександру Башкаленку та Григорію Пустовіту) очолювала департамент соціального захисту населення Волинської ОДА.
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