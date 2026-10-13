На Київщині Mazda на шаленій швидкості влетіла в дерево

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 57-річний водій Mazda не обрав безпевної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП його 22-річний пасажир отримав травми. Потерпілого госпіталізували.

Перевірка показала, що водій був у п'яному стані. Правоохоронці його затримали.

Нагадаємо, що у Черкасах унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 86-річний пішохід. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.