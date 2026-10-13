На Київщині вітчим катував 10-річного хлопчика
На Київщині викрили чоловіка, який застосовував насильство до пасинка. У родині виховувались троє дітей
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
У соцмережі правоохоронці знайшли відео, де 37-річний вітчим б'є 10-річного хлочика. Чоловік завдавав дитині фізичний біль та ображав пасинка.
Як з'ясувалось, у родині виховувалися троє дітей: 8-місячна дівчинка та двоє хлопчиків віком 4 і 10 років. Наразі всіх дітей вилучено з родини.
Чоловік отримав підозру. Наразі перевіряють матір цих дітей.
Нагадаємо, що на Львівщині прокуратури довели в суді вину 47-річного львів’янина, який був дияконом однієї з релігійних громад, у зґвалтуванні та розбещенні малолітньої доньки, а також у виготовленні й зберіганні дитячої порнографії.
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