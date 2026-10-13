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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
13 жовтня 2026, 18:00

Мир по-американськи: як Трамп знову намагається врятувати Росію

13 жовтня 2026, 18:00
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Нові умаслювання Путіна від Трампа, очевидно, впливають на рейтинги. Тож у виданні WP виклали короткий опис, що там за пропозиції миру були такі для нас і європейських переговорників. У колонці Девіда Ігнатіуса. Його іноді варто почитати, якщо хочеться зливів
Нові умаслювання Путіна від Трампа, очевидно, впливають на рейтинги. Тож у виданні WP виклали короткий опис, що там за пропозиції миру були такі для нас і європейських переговорників. У колонці Девіда Ігнатіуса. Його іноді варто почитати, якщо хочеться зливів
Фото: з відкритих джерел
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Спойлер – від часів, коли Рузвельт фактично легалізував утворення грабіжників і терористів під назвою СРСР і любитель сексу з помічницями Клінтон палко обіймав Єльцина – нічого не змінилось. Американці уперто рятують Росію.

Варто сказати, що перший широко заплющив очі на факт Голодомору в Україні, аби справно купувати вкрадене зерно та коштовності у тих же замордованих селян.

Другий так хотів подружитись із Росією, що лише в 2023 році визнав свою помилку і сказав, що якби в України таки не віджали ядерну – Путін би не напав.

Прикметно – "Зустріч, в якій взяли участь українські чиновники та представники Великої Британії, Франції та Німеччини, відбулася в гольф-клубі Shell Bay, комплексі, що належить Віткоффу в Халландейл-Біч". Тобто дід наскільки розлінився, що уже не вилазить зі свого спорткомплексу.

Що ж запропонували Україні?

Перше.

"Трамп хоче, щоб Україна та Росія припинили бомбардувати нафтопереробні заводи один одного як умову мирної ініціативи США. Це легко для Росії – найбільший нафтопереробний завод України вже побив російські атаки".

Тільки от проблема – у РФ НПЗ ще чимало, у нас Кременчуцький НПЗ бомбили уже кілька десятків разів. Якось несиметричні умови.

Друге.

"Повідомлення для Путіна буде таким: не просто закінчуйте війну з Україною. Укласти економічну та безпекову угоду з Європою, яка відновить стабільність регіону після висхідної спіралі ескалації". Безпекова угода РФ і Європи – це так цікаво і по-новому. Європа так вірить в цей пункт, що буквально день тому Урсула фон дер Ляйен анонсувала додатковий пакет фінансів на "безпілотники та ракети" для України)

Три.

"Світовий банк та інвестиційна фірма BlackRock хочуть створити основу для задоволення незліченних потреб Зеленського в грошовому потребі - для відновлення зруйнованих районів країни, забезпечення пільг сім'ям загиблих і поранених солдатів та відновлення зруйнованої економіки. Переговорники попросили Київ надати детальний кошторис витрат — і запевнення, що ці гроші не будуть розграбовані післявоєнними спекулянтами. Поки що українці не надали цифр, але очікується, що вони це зроблять у найближчі кілька днів, якщо мирні зусилля не впадуть". Це спроба дати хабаря Зеленському, щоб погодився на оцей план. А як не погодиться – можна згадати зайвий раз Міндіча та інших спекулянтів.

Чотири.

"Стовпом буде економічна інтеграція Росії, України та Європи через енергетичну угоду. Одним з аспектів може бути трубопровід, що несе російську нафту та газ до Європи, при цьому Україна та Росія ділять прибуток. Такий трубопровід може різко знизити європейські витрати на енергію, сказав чиновник. На додаток до надання Росії "довгострокового доступу до європейського енергетичного ринку", мирна угода визначатиме, як і коли будуть зняті існуючі економічні санкції". А чи не ці самі граблі були в епоху Шредера, Меркель та Орбана? Власне, це пояснює, чому останні місяці три так активізувались виплодки із AfD, які закликають відновити "Північний потік" і зняти санкції з Росії.

Про гарантії безпеки

"Гарантії безпеки будуть другим важливим компонентом. Україна отримає обіцянку від Сполучених Штатів та європейських країн, що вони відреагують військовим шляхом, якщо Росія знову нападе, що американський чиновник назвав еквівалентом статті 5 НАТО. Чиновник сказав, що Росія також вестиме переговори з Європою, які вирішуватимуть її проблеми безпеки, хоча незрозуміло, що це включатиме". Росія – гарант безпеки Європи, хехе, так ми в це і повірили.

І ще одне.

"Остання частина угоди була б найнеприємнішою. Росія, яка почала війну, сподіваючись завоювати всю Україну, погодилася б на припинення вогню вздовж існуючої лінії фронту, або "лінії контролю", як описують це переговірники. Для України це означало б дозволити Росії контролювати територію, яку вона займає, включаючи запекло спірну територію, відому як Донбас. Однією з перешкод є те, що лінія контролю нечітка, враховуючи невеликі зрушення на фронті майже щодня". Саме в той час, коли Росію дещо зупинили на фронті — саме час забирати той Донбас руками американців.

На десерт пропонують поспівчувати росіянам. Отим самим дітям, які виявились молодими окупантами – про яких слізно розказувала прилаштована на Fox News дружина нинішнього міністра транспорту США – тупа як пробка балакаюча голова, яка вийшла із примітивного реаліті.

"Росія зазнала понад 1,4 мільйона загиблих і поранених. У серпні Росія зазнала 42 000 жертв, або близько 1400 на день, за оцінками Британії", – написав Ігнатіус. Поплачемо всі разом між постійними тривогами і бомбардуваннями Києва, Запоріжжя та Харкова.

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Україна РФ США війна Трамп Путін Зеленський перемовини угода
 
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