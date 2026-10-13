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Правоохоронці викрили схему незаконного продажу автомобілів, які ввозилися в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Організатор схеми використовував три підконтрольні благодійні фонди. До митниці подавали документи про те, що автомобілі призначені для військових, що дозволяло ввозити їх без сплати податків та митних платежів. Натомість машини виставляли на продаж через онлайн-платформи "ОЛХ" та "АВТО.РІА". Упродовж 2026 року фігурант продав у такий спосіб 71 автівку.

Правоохоронці затримали чоловіка під час спроби продати чергове авто. Під час обшуків за місцем його проживання вилучили ще два транспортні засоби.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України (незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку).

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили ділка, який також продавав автомобілі, що ввозились в країну як гуманітарна допомога​ ​для військових.