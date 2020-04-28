У Києві підготували план послаблення карантинних обмежень
Міська влада столиці розробилаплан першого етапу виходу з карантину в Києві, згідно із яким планують відновити роботу дрібного бізнесу та підприємств сфери обслуговування.
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За словами Кличка, він може стартувати вже 12 травня, і на першому етапі в Києві відкриють:
Непродовольчі магазини площею до 300м2 за умови присутності 1 відвідувача на 10м2 площі приміщення та з обов‘язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день.
Можуть запрацювати перукарні та салони краси за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно.
Кав‘ярні та ресторани на виніс з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день, а також МАФи із забороною споживання їжі та напоїв на місці.
Киянам можуть дозволити знову відвідувати парки та сквери групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, - двоє дорослих і двоє дітей. Зможуть працювати автокінотеатри. У публічних місцях всі кияни мають дотримуватися правил безпеки і бути в масках.
Відкриються невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування, наприклад ательє, побутові послуги та інші із дотриманням вимог санітарних норм.
Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори з вимогою не більше 1 відвідувача на 10м2 площі приміщення.
Кличко наголосив, що в усіх установах та на підприємствах буде обов’язковою термометрія співробітників та відвідувачів, дотримання правил безпеки, а також обов'язкове носіння медичних масок.
На першому етапі послаблень будуть зачиненими школи, дитячі садочки, дитячі та спортивні майданчики, прибережні зони відпочинку.
Громадський транспорт на першому етапі теж буде працювати в обмеженому режимі, метро зможе відновити роботу лише згідно із рішенням Кабінету Міністрів. А роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу.
Підвезення працівників на роботу лягає на плечі приватного бізнесу.
Нагадаємо, 22 квітня Кабінет Міністрів України продовжив дію обмежувальних заходів у зв'язку із поширенням коронавірусу до 11 травня.
Причиною продовження карантинних заходів без пом'якшень також називали порушення під час великодніх служб у храмах православної церкви московського патріархату.
14 квітня Верховна рада проголосувала за виділення 64,7 млрд грн на боротьбу з епідемією коронавірусу в Україні. Кошти із Фонду боротьби проти коронавірусу COVID-19 будуть використовувати в першу чергу для соціальних потреб, на підтримку бізнесу та медицини.
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