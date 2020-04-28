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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
28 квітня 2020, 12:34 18

У Києві 78 нових випадків COVID-19, кількість хворих зросла до 1298

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28 квітня 2020, 12:34 18
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Фото: КМДА
Це в двічі більше, ніж було виявлено минулої доби

Станом на 28 квітня у Києві виявили 78 хворих коронавірусом COVID-19, таким чином, загальна кількість підтверджених випадків захворювання у столиці становить 1298 осіб.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, захворіли 36 жінок віком від 23 до 74 років і 36 чоловікiв віком від 23 до 80 років. Серед нових випадків також три дівчинки від 11 до 16 років та 3 хлопчики віком від 7 місяців до 17 років.

Також захворіли ще троє медиків. 22 пацієнти потрапили до лікарень, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше хворих виявили у Дніпровському районі Києва (13), слідом за ним іде Дарницький (12 випадків) і Солом’янський із 10 новими хворими.

По 8 випадків зафіксували в Голосіївському і Печерському районах, 7 - в Оболонському, по 6 - в Святошинському і Деснянському, 5 в Подільському і 3 в Шевченкiвському.

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Нагадаємо, станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 9009 випадків захворювання коронавірусом.


коронавірус Київ Віталій Кличко брифінг
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