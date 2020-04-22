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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
22 квітня 2020, 15:39 48

Кабмін офіційно продовжив карантин до 11 травня: що відомо

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22 квітня 2020, 15:39 48
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22 квітня Кабінет Міністрів України продовжив дію обмежувальних заходів у зв'язку із поширенням коронавірусу до 11 травня
Фото: flickr
22 квітня Кабінет Міністрів України продовжив дію обмежувальних заходів у зв'язку із поширенням коронавірусу до 11 травня

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Зазначається, щопричиною продовження карантину є зростання кількості інфікованих COVID-19.

Згідно із оголошенням Кабміну, до наміченої дати залишаються в силі всі карантинні заходи.

Передбачається продовження терміну дії карантину до 11 травня 2020 року. Разом з цим пропонується дозволити перевезення в міському транспорті осіб, які виявили бажання бути донорами крові, а також залучати до роботи окремих категорій працівників без проходження обов’язкового профілактичного огляду, термін якого припав на період карантину, - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також відомо, що згідно із Урядовою постановою, було затверджено новий Порядок проведення протиепідемічних заходів. Зокрема, осіб, які перебувають на самоізоляції, будуть включати у додаток Міністерства цифрової трансформації "Дія”.

За словами прем’єр-мінстра України Дениса Шмигаля, після 11 травня можуть бути відкриті непродовольча торгівля і побутові послуги. 12 травня може стати днем кінця карантину, якщо відсоток нових випадків COVID-19 не перевищуватиме 5%.

У нас є дуже чіткий план виходу з цього карантину. План складається з 5 етапів. Основні умови настання першого дня виходу з карантину – це, як мінімум, протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання мав би не змінюватися, мав би коливатися в межах плюс-мінус 5%, - сказав Шмигаль.

На його думку, ще однією умовою є заповненість лікарень пацієнтами із коронавірусом менше ніж на 50%.

Нагадаємо, причиною продовження карантинних заходів без пом'якшень також називали порушення під час великодніх служб у храмах православної церкви московського патріархату.


Кабмін карантин Деніс Шмигаль уряд
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