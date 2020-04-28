Спалах COVID-19 у Подільську: попри симптоми медики продовжували працювати

Загальна кількість хворих на коронавірус в Одеській області - 248 осіб

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Загальна кількість хворих на коронавірус в Одеській області - 248 осіб

В Одеській області за добу кількість нових випадків зараження на коронавірусну інфекцію знизилася, та складає вісім нових підтверджених випадків. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Одеської ОДА Максима Куцого.

Так, 5 нових випадків зафіксовано у Подільську. Наразі у місті 98 пацієнтів мають підтверджений діагноз "коронавірусна інфекція".

Зазначимо, що за інформацією заступника директора Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України Сергія Дмитрієва, частина подільських медиків, які заразилися коронавірусом, продовжували працювати, незважаючи на те, що у них були симптоми захворювання.

"Перший випадок хвороби ми мали ще 4 квітня, у медиків були симптоми ГРЗ, але вони продовжували працювати, контактувати з людьми і сприяти поширенню інфекції", - сказав він у коментарях Думской.

При цьому, за словами фахівця, у 40% хворих медиків симптомів захворювання немає. Дмитрієв додав, що інфікування перших медпрацівників відбулося ще в березні.

"Вірус прибув з людьми, які повернулися з-за кордону. У них був інкубаційний період, і спочатку нічого не проявилося. Потім вони почали хворіти і звертатися в лікарні. Подільська районна лікарня продовжувала приймати хворих, і ми побачили, що приймали хворих з атиповими пневмоніями ще в березні. Швидше за все, серед цих хворих були випадки, які на той момент не ідентифікувалися COVID-19. Інфікування медичного персоналу, швидше за все, походить від цих хворих. Зараз ми проводимо епідрозслідування та намагаємося знайти "нульового пацієнта", - зазначив він.

Нагадаємо, що 27 квітня з Туреччини на судні-поромі в Одесу прибуло 90 українців. Всіх відправлять на ізоляцію.