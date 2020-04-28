В Киеве подготовили план ослабления карантинных ограничений

Его условием назвали отсутствие резкого увеличения количества больных

Фото: КГГА

Его условием назвали отсутствие резкого увеличения количества больных

Городские власти столицы разработали план первого этапа выхода из карантина в Киеве, согласно которому планируют возобновить работу мелкого бизнеса и предприятий сферы обслуживания.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По словам Кличко, он может стартовать уже 12 мая, и на первом этапе в Киеве откроют:



Непродовольственные магазины площадью до 300м2 при условии присутствия 1 посетителя на 10м2 площади помещения и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день.

Могут начать работу парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно.

Кафе и рестораны на вынос с требованием санитарной обработки помещения дважды в день, а также МАФы с запретом потребления пищи и напитков на месте.

Киевлянам могут позволить снова посещать парки и скверы группами не более двух человек или, если с детьми, - двое взрослых и двое детей. Смогут работать автокинотеатры. В публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.

Откроются небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания, например ателье, бытовые услуги и другие с соблюдением требований санитарных норм.

Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы с требованием не более 1 посетителя на 10м2 площади помещения.

Кличко подчеркнул, что во всех учреждениях и на предприятиях будет обязательной термометрия сотрудников и посетителей, соблюдение правил безопасности, а также обязательное ношение медицинских масок.

На первом этапе послаблений будут закрытыми школы, детские сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха.



Общественный транспорт на первом этапе тоже будет работать в ограниченном режиме, метро сможет возобновить работу только по решению Кабинета Министров. А работу пригородного транспорта правительство пообещало восстановить в первую очередь.

Подвоз работников на работу ложится на плечи частного бизнеса.

Напомним, 22 апреля Кабинет министров Украины продлил действие ограничительных мер в связи с распространением коронавируса до 11 мая.

Причиной продолжения карантинных мероприятий без смягчений также называли нарушения во время пасхальных служб в храмах православной церкви Московского патриархата.

14 апреля Верховная Рада проголосовала за выделение 64,7 млрд грн на борьбу с эпидемией коронавируса в Украине. Средства из Фонда борьбы против коронавируса COVID-19 будут использовать в первую очередь для социальных нужд, на поддержку бизнеса и медицины.