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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
21 квітня 2020, 20:54 26

Великодні служби можуть стати причиною продовження карантину

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21 квітня 2020, 20:54 26
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Причиною продовження карантинних заходів без пом'якшень можуть стати порушення під час великодніх служб у храмах православної церкви московського патріархату
Фото: скріншот відео
Причиною продовження карантинних заходів без пом'якшень можуть стати порушення під час великодніх служб у храмах православної церкви московського патріархату

Про це "Громадському" повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За його словами, найбільше це стосується Почаївської та Святогірської лаври.

Якщо ви подивитесь статистку Нацполіції, кількість віруючих в церквах перевищувала прогнози. Вона була значно менше, ніж у звичайний період, але водночас це достатньо ризиковані були цифри, особливо як ви згадували про Почаїв і Донецьку область, де дійсно такі прецеденти були, - сказав він.

За словами Немчінова, негативні моменти були зафіксовані і в Києві, а також в якості прикладу навів Києво-Печерську лавру, де досі продовжують виявляти нові випадки вірусу.

На жаль, вони спілкувалися з великою кількістю містян до того, як Лавра була закрита. Покищо важко оцінювати, яким буде кінцеве рішення Кабміну щодо карантину, - зазначив міністр.

Він додав, що влада проведе комплексний аналіз ризиків, після чого можна буде говорити про якийсь доконаний факт.

Нагадаємо, у великодню ніч 19 квітня у богослужіння у храмах взяли участь більше 130 тисяч вірян.

Правоохоронці Донецької області відкрили кримінальне провадження через недотримання карантину служителями Святогірської Свято-Успенської лаври.

У ніч з 18 на 19 квітня в Почаївській Свято-Успенській лаврі віряни та священнослужителі порушили карантинні обмеження, які запровадили для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу Україною.


коронавірус Кабмін карантин Києво-Печерська лавра
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