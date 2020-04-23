Шмигаль розповів, як розподілятимуть кошти Фонду боротьби з COVID-19
Про це під час брифінгу повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.
За його словами, 22 квітня Кабінет міністрів ухвалив порядок розподілу коштів з Фонду на боротьбу з COVID-19.
У першу чергу дані кошти будуть спрямовуватися на потреби медицини - на виплату заробітної плати медиків, на закупівлю засобів індивідуального захисту, обладнання, можливо, на створення відповідних умов, додаткових потреб в лікарнях, - розповів Шмигаль.
Він додав, що за потреби кошти фонду будуть використовувати для підтримки бізнесу, який постраждав від карантинних обмежень.
Передбачено використання Фонду і для соціальних потреб, в тому числі для забезпечення безробітних.
Нагадаємо, 14 квітня Верховна рада проголосувала за виділення 64,7 млрд грн на боротьбу з епідемією коронавірусу в Україні.
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