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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
23 квітня 2020, 15:27 11

Шмигаль розповів, як розподілятимуть кошти Фонду боротьби з COVID-19

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23 квітня 2020, 15:27 11
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Кошти із Фонду боротьби проти коронавірусу COVID-19 будуть використовувати в першу чергу для соціальних потреб, на підтримку бізнесу та медицини
Фото: скріншот відео
Кошти із Фонду боротьби проти коронавірусу COVID-19 будуть використовувати в першу чергу для соціальних потреб, на підтримку бізнесу та медицини

Про це під час брифінгу повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, 22 квітня Кабінет міністрів ухвалив порядок розподілу коштів з Фонду на боротьбу з COVID-19.

У першу чергу дані кошти будуть спрямовуватися на потреби медицини - на виплату заробітної плати медиків, на закупівлю засобів індивідуального захисту, обладнання, можливо, на створення відповідних умов, додаткових потреб в лікарнях, - розповів Шмигаль.

Він додав, що за потреби кошти фонду будуть використовувати для підтримки бізнесу, який постраждав від карантинних обмежень.

Передбачено використання Фонду і для соціальних потреб, в тому числі для забезпечення безробітних.

Нагадаємо, 14 квітня Верховна рада проголосувала за виділення 64,7 млрд грн на боротьбу з епідемією коронавірусу в Україні.


Деніс Шмигаль фонд коронавірус карантин бізнес
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