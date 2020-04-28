У Збройних силах коронавірус виявили у 53 військових
Станом на 28 квітня у Збройних силах України зафіксували 9 нових випадків коронавірусу, таким чином, загальна кількість виявлених випадків серед військових становить 53 особи.
Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ, передає RegioNews.
Загалом у ЗСУ від хвороби одужали 18 осіб, зафіксовано 2 летальних випадки. На самоізоляції перебуває 367 осіб.
Гостру респіраторну хворобу COVID-19 облікували ще у 3-х осіб. Дані військовослужбовці (Львівська область – 1 особа, Тернопільська – 2 особи) знаходяться на самоізоляції під наглядом медичної служби. Симптоми захворювання відсутні", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив головний епідеміолог Збройних сил Микола Олим, рано чи пізно, в Збройних силах буде стрімко зростати кількість хворих.
За його словами, багато контрактників проживають вдома з родинами, і постійно контактують з ними.
Нагадаємо, 28 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом зросла до 9410 лабораторно підтверджених випадків, за добу захворіла 401 особа.
- 13:51 28 квітня На Харківщині через масове зараження COVID-19 довелося закрити лікарню
- 13:38 28 квітня Поліція Умані шукає труп померлого від коронавірусу паломника зі США
- 13:35 28 квітня У Києві підготували план послаблення карантинних обмежень
- 13:29 28 квітня Закарпаття: зафіксували ще одну смерть, COVID-19 виявили в ОДА
- 13:18 28 квітня На хабарі затримали начальницю відділу поліції на Волині
- 12:53 28 квітня В Івано-Франківську створили ресурс для підтримки місцевих товаровиробників
- 08:40 28 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики