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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
28 квітня 2020, 12:44 9

У Збройних силах коронавірус виявили у 53 військових

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28 квітня 2020, 12:44 9
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Фото: flickr
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Станом на 28 квітня у Збройних силах України зафіксували 9 нових випадків коронавірусу, таким чином, загальна кількість виявлених випадків серед військових становить 53 особи.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ, передає RegioNews.

Загалом у ЗСУ від хвороби одужали 18 осіб, зафіксовано 2 летальних випадки. На самоізоляції перебуває 367 осіб.

Гостру респіраторну хворобу COVID-19 облікували ще у 3-х осіб. Дані військовослужбовці (Львівська область – 1 особа, Тернопільська – 2 особи) знаходяться на самоізоляції під наглядом медичної служби. Симптоми захворювання відсутні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив головний епідеміолог Збройних сил Микола Олим, рано чи пізно, в Збройних силах буде стрімко зростати кількість хворих.

За його словами, багато контрактників проживають вдома з родинами, і постійно контактують з ними.

Нагадаємо, 28 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом зросла до 9410 лабораторно підтверджених випадків, за добу захворіла 401 особа.


коронавірус карантин армія ЗСУ статистика
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