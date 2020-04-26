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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
26 квітня 2020, 11:13 29

Нові кадрові призначення в уряді депутати розглянуть наприкінці наступного тижня

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26 квітня 2020, 11:13 29
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Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися наприкінці наступного тижня, але конкретної дати поки немає. Серед іншого, парламентарії можуть розглянути на засіданні й призначення Михаїла Саакашвілі на посаду віцепрем’єра
Фото: Cторінка Дмитра Разумкова у Facebook
Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися наприкінці наступного тижня, але конкретної дати поки немає. Серед іншого, парламентарії можуть розглянути на засіданні й призначення Михаїла Саакашвілі на посаду віцепрем’єра

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу 26 квітня, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

"Кінцевої інформації, коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України ще немає. У мене є інформація, що депутати будуть звертатися з проханням провести позачергове засідання. Я думаю, якщо воно все ж таки відбудеться, то відбудеться наприкінці тижня", - розповів Разумков.

На цьому засіданні можуть бути розглянуті кадрові призначення до Кабміну, проте поки що відповідне подання від уряду не зареєстровано у ВР.

"Наскільки мені відомо, є різні бачення кадрових призначень до Кабінету міністрів України, як у фракції "Слуга народу", так і в інших фракціях", - додав Разумков.

Нагадаємо, Зеленський запропонував Михаїлу Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ і той погодився. Екс-губернатор Одещини навіть пообіцяв не конфліктувати з Аваковим.

Наступного дня стало відомо, що Зеленський хоче, щоб Саакашвілі став віце-прем'єром і займався перемовинами з Міжнародним валютним фондом.

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що Міхеіл Саакашвілі перебуває у розшуку в його країні, і тому призначати його віце-прем'єр-міністром в українському уряді неприпустимо.

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Кабмін призначення Верховна Рада Михаїл Саакашвілі депутат Дмитро Разумков парламент уряд
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