Нові кадрові призначення в уряді депутати розглянуть наприкінці наступного тижня

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися наприкінці наступного тижня, але конкретної дати поки немає. Серед іншого, парламентарії можуть розглянути на засіданні й призначення Михаїла Саакашвілі на посаду віцепрем’єра

Фото: Cторінка Дмитра Разумкова у Facebook

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися наприкінці наступного тижня, але конкретної дати поки немає. Серед іншого, парламентарії можуть розглянути на засіданні й призначення Михаїла Саакашвілі на посаду віцепрем’єра

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