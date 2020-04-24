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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
24 квітня 2020, 21:56 6

Кабмін розробив покроковий план виходу з карантину

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24 квітня 2020, 21:56 6
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Кабінет міністрів України розробив план дій із п'яти пунктів по виходу України із карантину, перший пункт повинен розпочатися 11 травня
Фото: Урядовий портал
Кабінет міністрів України розробив план дій із п'яти пунктів по виходу України із карантину, перший пункт повинен розпочатися 11 травня

Про це в Telegram повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, план базується на розрахунках Національної академії наук України.

З 11 травня, я сподіваюся, ми розпочнемо перший етап виходу з карантину, коли ми послабимо певні обмеження, починаючи з можливості відвідувати парки, сквери. Дамо дозвіл на роботу магазинів оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що наступний пік зростання приросту хворих в Україні очікується на період із 3 по 8 травня, а наступний етап виходу з карантину буде впроваджено тоді, коли почне знижуватися рівень захворюваності і почнуть вивільнятися від хворих медичні заклади.

Третій, четвертий і п'ятий етапи – це фактично завершення карантину. Крім цього є так звані червоний, помаранчевий, жовтий, зелений рівні – це коли ми зможемо розумними заходами управляти в тих точках, де виникають спалахи, – повідомив глава Уряду.

Він додав, що Україна ще доволі довго буде жити із обмеженнями, і така модель поведінки має бути сприйнята і використовуватися суспільством у майбутньому.

Це так звана економіка недоторканості: соціальна дистанція, засоби індивідуального захисту і, відповідно, ті обмеження, в яких ми живемо вже сьогодні, – сказав Прем'єр.

Нагадаємо, 22 квітня Кабінет Міністрів України продовжив дію обмежувальних заходів у зв'язку із поширенням коронавірусу до 11 травня.

Причиною продовження карантинних заходів без пом'якшень також називали порушення під час великодніх служб у храмах православної церкви московського патріархату.


коронавірус Кабмін карантин план Деніс Шмигаль
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