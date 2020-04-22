Віце-прем'єром з реформ може стати Саакашвілі: відома дата голосування
Про це повідомляє видання "РБК-Україна" із посиланням на заступницю голови фракції "Слуга народу" Євгенію Кравчук, передає RegioNews
За її словами, призначення Саакашвілі обговорюється в партійних чатах, а також на найвищому рівні. Зокрема, він уже зустрічався із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та президентом Володимиром Зеленським.
Вона також додала, що голосування за призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду може відбутися в п'ятницю, 24 квітня, але для цього його кандидатуру має підтримати більшість фракції "Слуга народу".
Зараз ми ведемо обговорення в партійних чатах. На засіданні фракції вранці в п'ятницю це питання буде винесено на сигнальне голосування, - повідомила вона.
Видання також повідомляє, що Володимир Зеленський схвалив ідею про призначення Саакашвілі віце-прем'єром.
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура написав у своєму Telegram-каналі, що перед позачерговим засіданням Верховної Ради запланована зустріч фракції "Слуга народу" із Міхеілом Саакашвілі.
Підтверджую. Саакашвілі розглядається кандидатом в віце-прем'єри по реформам. Зустріч фракції з кандидатом повинна відбутися перед позачерговим пленарним засіданням ВР, - написав Качура.
Саакашвілі у Facebook також підтвердив, що планує обійняти посаду в Уряді, і що він уже зустрічався із керівництвом держави.
Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром уряду України з питань реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем'єр-міністром Шмигалем, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов'язані з моєю можливою роботою в уряді, - повідомив Саакашвілі.
Він додав, що підтримував Зеленського під час виборів, і готовий працювати разом з командою президента.
Нагадаємо, 28 травня 2019 року Володимир Зеленський повернув Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство, і вже наступного дня він повернувся в Україну.
25 лютого 2020 року Печерський суд Києва відмовився помістити під домашній арешт колишнього заступника голови Державної прикордонної служби, генерала Артура Піменова, який підозрюється в незаконному видворенні Михайла Саакашвілі з України в лютому 2018 року.
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