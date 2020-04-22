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Віце-прем'єром з реформ може стати Саакашвілі: відома дата голосування
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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
22 квітня 2020, 14:46 68

Віце-прем'єром з реформ може стати Саакашвілі: відома дата голосування

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22 квітня 2020, 14:46 68
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Українського та грузинського політика, екскерівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі можуть призначити на посаду віцепрем’єра із питань реформ в українському уряді
Фото: Facebook
Українського та грузинського політика, екскерівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі можуть призначити на посаду віцепрем’єра із питань реформ в українському уряді

Про це повідомляє видання "РБК-Україна" із посиланням на заступницю голови фракції "Слуга народу" Євгенію Кравчук, передає RegioNews

За її словами, призначення Саакашвілі обговорюється в партійних чатах, а також на найвищому рівні. Зокрема, він уже зустрічався із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та президентом Володимиром Зеленським.

Вона також додала, що голосування за призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду може відбутися в п'ятницю, 24 квітня, але для цього його кандидатуру має підтримати більшість фракції "Слуга народу".

Зараз ми ведемо обговорення в партійних чатах. На засіданні фракції вранці в п'ятницю це питання буде винесено на сигнальне голосування, - повідомила вона.

Видання також повідомляє, що Володимир Зеленський схвалив ідею про призначення Саакашвілі віце-прем'єром.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура написав у своєму Telegram-каналі, що перед позачерговим засіданням Верховної Ради запланована зустріч фракції "Слуга народу" із Міхеілом Саакашвілі.

Підтверджую. Саакашвілі розглядається кандидатом в віце-прем'єри по реформам. Зустріч фракції з кандидатом повинна відбутися перед позачерговим пленарним засіданням ВР, - написав Качура.

Саакашвілі у Facebook також підтвердив, що планує обійняти посаду в Уряді, і що він уже зустрічався із керівництвом держави.

Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром уряду України з питань реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем'єр-міністром Шмигалем, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов'язані з моєю можливою роботою в уряді, - повідомив Саакашвілі.

Він додав, що підтримував Зеленського під час виборів, і готовий працювати разом з командою президента.

Нагадаємо, 28 травня 2019 року Володимир Зеленський повернув Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство, і вже наступного дня він повернувся в Україну.

25 лютого 2020 року Печерський суд Києва відмовився помістити під домашній арешт колишнього заступника голови Державної прикордонної служби, генерала Артура Піменова, який підозрюється в незаконному видворенні Михайла Саакашвілі з України в лютому 2018 року.


Кабмін Володимир Зеленський Слуга народа Михаїл Саакашвілі уряд
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