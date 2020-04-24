Зеленський мені доручив займатися перемовинами з МВФ - Саакашвілі

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб Саакашвілі став віце-прем'єром і займався перемовинами з Міжнародним валютним фондом

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Президент Володимир Зеленський хоче, щоб Саакашвілі став віце-прем'єром і займався перемовинами з Міжнародним валютним фондом

Про це колишній президент Грузії й ексглава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі розповів Громадському після зустріч з депутатами від фракції "Слуга народу", передає RegioNews.

"Доручення і бажання президента було таке, аби я займався перемовинами з Міжнародним валютним фондом", — сказав він.

"Країна стоїть перед дуже великими викликами і треба допомогти президенту та цьому парламенту зустріти величезну кризу, яка насувається на країну, достойно і з найменшими втратами. Для цього необхідно діяти швидко. Є урядова програма і я готовий після затвердження (віце-прем’єром – ред) представити цілий пакет додаткових законів, щоб полегшити життя малому й середньому бізнесу. Прибрати бюрократію і дармоїдів, які просто добивають український бізнес… Я готовий це робити", — зазначив Саакашвілі.

"Так само готовий почати займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом. Україні потрібно значно більше грошей, ніж вони пропонують. Спочатку ми маємо отримати ці гроші, а потім їх правильно витратити на допомогу людям і на стимулювання економіки й бізнесу", — наголосив він.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що українського та грузинського політика, екскерівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі можуть призначити на посаду віцепрем’єра із питань реформ в українському уряді.

Також українці в соцмережах як завжди, почали жартувати із цієї події.

Колишній президент Грузії та керівник Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі в разі призначення Віце-прем'єром з реформ не збирається конфліктувати із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.