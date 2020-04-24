Призначення Саакашвілі: грузинська влада може відкликати посла в Україні
Про це повідомляє грузинський портал MCM, передає RegioNews.
"Неприпустимо призначати особу, яка знаходиться в розшуку, віце-прем'єр-міністром - такий крок спровокує відповідну реакцію з боку Грузії", - заявив Гахарія.
Він додав, що якщо таке рішення буде прийняте, Грузія має намір відкликати свого посла в Україні для проведення консультацій.
"Український народ – братній для нас, українська держава – наш стратегічний партнер. Призначення стратегічним партнером на посаду віцепрем'єра вже засудженої за тяжкі злочини і розшукуваної людини для нас категорично неприйнятно. Однак, звичайно, ми будемо принаймні відкликати посла для консультацій", - заявив Гахарія.
Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що українського та грузинського політика, екскерівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі можуть призначити на посаду віцепрем’єра із питань реформ в українському уряді.
Українці в соцмережах як завжди, почали жартувати із цієї події.
Також Саакашвілі в разі призначення Віце-прем'єром з реформ пообіцяв не конфліктувати із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
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