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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
24 квітня 2020, 16:50 44

Призначення Саакашвілі: грузинська влада може відкликати посла в Україні

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24 квітня 2020, 16:50 44
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Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що Міхеіл Саакашвілі перебуває у розшуку в його країні, і тому призначати його віце-прем'єр-міністром в українському уряді неприпустимо
Фото: flickr
Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що Міхеіл Саакашвілі перебуває у розшуку в його країні, і тому призначати його віце-прем'єр-міністром в українському уряді неприпустимо

Про це повідомляє грузинський портал MCM, передає RegioNews.

"Неприпустимо призначати особу, яка знаходиться в розшуку, віце-прем'єр-міністром - такий крок спровокує відповідну реакцію з боку Грузії", - заявив Гахарія.

Він додав, що якщо таке рішення буде прийняте, Грузія має намір відкликати свого посла в Україні для проведення консультацій.

"Український народ – братній для нас, українська держава – наш стратегічний партнер. Призначення стратегічним партнером на посаду віцепрем'єра вже засудженої за тяжкі злочини і розшукуваної людини для нас категорично неприйнятно. Однак, звичайно, ми будемо принаймні відкликати посла для консультацій", - заявив Гахарія.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що українського та грузинського політика, екскерівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі можуть призначити на посаду віцепрем’єра із питань реформ в українському уряді.

Українці в соцмережах як завжди, почали жартувати із цієї події.

Також Саакашвілі в разі призначення Віце-прем'єром з реформ пообіцяв не конфліктувати із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.


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