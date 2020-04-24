Призначення Саакашвілі: грузинська влада може відкликати посла в Україні

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що Міхеіл Саакашвілі перебуває у розшуку в його країні, і тому призначати його віце-прем'єр-міністром в українському уряді неприпустимо

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Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що Міхеіл Саакашвілі перебуває у розшуку в його країні, і тому призначати його віце-прем'єр-міністром в українському уряді неприпустимо

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