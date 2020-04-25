Уряд розблокував рахунки "Суспільного”

Проблема з фінансуванням "Суспільного” вирішена

Фото: tv.suspilne.media

Проблема з фінансуванням "Суспільного” вирішена

Кабінет міністрів України прийняв постанову, що вносить зміни до порядку використання державних коштів, передбачених на фінансування "Національної суспільної телерадіокомпанії України".

Про це повідомляє "Урядовий портал", передає RegioNews.

"Документ, розроблений Міністерством культури та інформаційної політики України, дозволяє НСТУ погасити протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованість перед акціонерним товариством "Євроньюз", в тому числі сплатити виконавчий збір та інші витрати виконавчого провадження”, - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко наголосила, що таким чином проблема з фінансуванням "Суспільного" мовника, яка тягнулася декілька років, зараз, зрештою, вирішена.

Нагадаємо, що наприкінці лютого НСТУ заявила про блокування рахунків у зв’язку з відкриттям виконавчого провадження щодо стягнення із "Суспільного" близько 308 млн грн на користь акціонерного товариства "Євроньюз".