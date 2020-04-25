17:03  25 квітня
Мера Покрова підозрюють у розкраданні та "відкатах”
12:58  25 квітня
На Житомирщині спалахнула нова пожежа - ДСНС
15:39  25 квітня
ВООЗ: одужання від Covid-19 не гарантує імунітету
UA | RU
UA | RU
25 квітня 2020, 17:54 6

Уряд розблокував рахунки "Суспільного”

Читайте также
на русском языке
25 квітня 2020, 17:54 6
Читайте также на русском языке
Проблема з фінансуванням "Суспільного” вирішена
Фото: tv.suspilne.media
Проблема з фінансуванням "Суспільного” вирішена

Кабінет міністрів України прийняв постанову, що вносить зміни до порядку використання державних коштів, передбачених на фінансування "Національної суспільної телерадіокомпанії України".

Про це повідомляє "Урядовий портал", передає RegioNews.

"Документ, розроблений Міністерством культури та інформаційної політики України, дозволяє НСТУ погасити протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованість перед акціонерним товариством "Євроньюз", в тому числі сплатити виконавчий збір та інші витрати виконавчого провадження”, - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко наголосила, що таким чином проблема з фінансуванням "Суспільного" мовника, яка тягнулася декілька років, зараз, зрештою, вирішена.

Нагадаємо, що наприкінці лютого НСТУ заявила про блокування рахунків у зв’язку з відкриттям виконавчого провадження щодо стягнення із "Суспільного" близько 308 млн грн на користь акціонерного товариства "Євроньюз".


Кабмін Україна телебачення Мінкульт Суспільне медіа
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Нацрада призначила "112 Україна” позапланову перевірку
23 квітня 2020, 16:30
Українські медики повертаються з Італії додому
23 квітня 2020, 14:53
У МОЗ пояснили, чому не купують українські костюми для медиків
23 квітня 2020, 12:37
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 22:15
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Останні Популярні
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Дмитро Гордон
Всі блоги »
Карантинний сепаратизм: чому Кернес витрачає мільярди на зоопарк і не хоче доплачувати лікарям
24 квітня 2020, 15:00
Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував"
24 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »