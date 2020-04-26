Новые кадровые назначения в правительстве депутаты рассмотрят в конце следующей недели
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга 26 апреля, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.
"Конечной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, если оно все же состоится, то состоится в конце недели", - рассказал Разумков.
На этом заседании могут быть рассмотрены кадровые назначения в Кабмин, однако пока соответствующее представление от правительства не зарегистрировано в ВР.
"Насколько мне известно, есть разные видения кадровых назначений в Кабинет министров Украины, как во фракции "Слуга народа", так и в других фракциях", - добавил Разумков.
Напомним, Зеленский предложил Михаилу Саакашвили пост вице-премьера по реформам и тот согласился. Экс-губернатор Одесской области даже пообещал не конфликтовать с Аваковым.
на Следующий день стало известно, что Зеленский хочет, чтобы Саакашвили стал вице-премьером и занимался переговорами с Международным валютным фондом.
Прем'єр-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Михаил Саакашвили находится в розыске в его стране, и поэтому назначать его вице-прем'ер-министром в украинском правительстве недопустимо.
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