Новые кадровые назначения в правительстве депутаты рассмотрят в конце следующей недели

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в конце следующей недели, но конкретной даты пока нет. Среди прочего, парламентарии могут рассмотреть на заседании и назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьера

Фото: Страница Дмитрия Разумкова в Facebook

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в конце следующей недели, но конкретной даты пока нет. Среди прочего, парламентарии могут рассмотреть на заседании и назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьера

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