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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
23 квітня 2020, 21:43 22

Саакашвілі пообіцяв не конфліктувати з Аваковим

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23 квітня 2020, 21:43 22
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Колишній президент Грузії та керівник Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі в разі призначення Віце-прем'єром з реформ не збирається конфліктувати із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим
Фото: скріншот відео
Колишній президент Грузії та керівник Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі в разі призначення Віце-прем'єром з реформ не збирається конфліктувати із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "НВ", передає RegioNews.

Міністр МВС - це номенклатура президента. Віце-прем'єр з реформ не перетинається з міністром МВС в своїй роботі. Це зовсім різні напрямки. Та й зараз дуже складна ситуація, конфлікти можуть тільки її погіршити, - сказав Саакашвілі.

Він додав, що на його думку, такі конфлікти "не на часі", і він збирається працювати, а не конфліктувати.

Зараз, коли на Україну насувається щось недобре, і ми не знаємо, з якими наслідками країна вийде після коронавирусу, для конфліктів точно не час, - зазначив політик.

Також Саакашвілі заявив, що планує займатися розвитком середнього класу і сприяти швидкому росту економіки.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що українського та грузинського політика, екскерівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі можуть призначити на посаду віцепрем’єра із питань реформ в українському уряді.

Також українці в соцмережах як завжди, почали жартувати із цієї події.


Кабмін Володимир Зеленський Арсен Аваков Михаїл Саакашвілі
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