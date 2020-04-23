Саакашвілі пообіцяв не конфліктувати з Аваковим
Про це він заявив в інтерв'ю журналу "НВ", передає RegioNews.
Міністр МВС - це номенклатура президента. Віце-прем'єр з реформ не перетинається з міністром МВС в своїй роботі. Це зовсім різні напрямки. Та й зараз дуже складна ситуація, конфлікти можуть тільки її погіршити, - сказав Саакашвілі.
Він додав, що на його думку, такі конфлікти "не на часі", і він збирається працювати, а не конфліктувати.
Зараз, коли на Україну насувається щось недобре, і ми не знаємо, з якими наслідками країна вийде після коронавирусу, для конфліктів точно не час, - зазначив політик.
Також Саакашвілі заявив, що планує займатися розвитком середнього класу і сприяти швидкому росту економіки.
Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що українського та грузинського політика, екскерівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі можуть призначити на посаду віцепрем’єра із питань реформ в українському уряді.
Також українці в соцмережах як завжди, почали жартувати із цієї події.
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