Зеленський підписав закон про протидію депутатському спаму

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до регламенту Верховної Ради, який має зробити неможливим подання безкінечної кількості поправок депутатами

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до регламенту Верховної Ради, який має зробити неможливим подання безкінечної кількості поправок депутатами

Про це повідомляє пресслужба президента України, передає RegioNews.

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про протидію зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури № 561-ІХ під час позачергового засідання 16 квітня.

Причиною прийняття законопроєкту стало подання противниками так званого "антиколомойського" законопроекту 16 тисяч правок, що сильно загальмувало його розгляд.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 24 березня в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам.

МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський" закон.

Противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок, щоб сповільнити його розгляд.