15:48  24 квітня
Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
19:39  24 квітня
Чоловік Ірини Венедіктової носить елітний годинник з діамантами
18:39  24 квітня
Суд скасував цілодобовий домашній арешт для Тетяни Чорновол
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
24 квітня 2020, 21:26 9

Зеленський підписав закон про протидію депутатському спаму

Читайте также
на русском языке
24 квітня 2020, 21:26 9
Читайте также на русском языке
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до регламенту Верховної Ради, який має зробити неможливим подання безкінечної кількості поправок депутатами
Фото: Telegram
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до регламенту Верховної Ради, який має зробити неможливим подання безкінечної кількості поправок депутатами

Про це повідомляє пресслужба президента України, передає RegioNews.

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про протидію зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури № 561-ІХ під час позачергового засідання 16 квітня.

Причиною прийняття законопроєкту стало подання противниками так званого "антиколомойського" законопроекту 16 тисяч правок, що сильно загальмувало його розгляд.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 24 березня в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам.

МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський" закон.

Противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок, щоб сповільнити його розгляд.


Володимир Зеленський Верховна Рада закон Приватбанк
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський мені доручив займатися перемовинами з МВФ - Саакашвілі
24 квітня 2020, 14:25
Коломойський відсудив у "Приватбанка" 17,6 млн. гривень
24 квітня 2020, 12:22
Саакашвілі пообіцяв не конфліктувати з Аваковим
23 квітня 2020, 21:43
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 22:15
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Останні Популярні
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Дмитро Гордон
Всі блоги »
Карантинний сепаратизм: чому Кернес витрачає мільярди на зоопарк і не хоче доплачувати лікарям
24 квітня 2020, 15:00
Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував"
24 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »