Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:
Чому друге пришестя Саакашвілі повертає нас в минуле?
Чим і за чий рахунок полтавські депутати засівають електоральне поле?
А також кому з губернаторів час приготуватися на вихід?
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 22:15Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
- 19:39 25 квітня Київський метрополітен відновить роботу не раніше 31 травня
- 19:08 25 квітня В Обухівському районі триває ліквідація пожежі трав’яного настилу та очерету
- 18:31 25 квітня Допомогу по безробіттю тепер можна оформити онлайн
- 17:54 25 квітня Уряд розблокував рахунки "Суспільного”
- 17:03 25 квітня Мера Покрова підозрюють у розкраданні та "відкатах”
- 16:14 25 квітня У столиці повітря покращується: погода сприятиме
- 22:15 23 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
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Карантинний сепаратизм: чому Кернес витрачає мільярди на зоопарк і не хоче доплачувати лікарям
24 квітня 2020, 15:00
Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував"
24 квітня 2020, 12:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19