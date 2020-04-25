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25 квітня 2020, 15:51 23

Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода

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25 квітня 2020, 15:51 23
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Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Чому друге пришестя Саакашвілі повертає нас в минуле?

Чим і за чий рахунок полтавські депутати засівають електоральне поле?

А також кому з губернаторів час приготуватися на вихід?


НеПогода в регіонах
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