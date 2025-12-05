На Черкащині сталася ДТП за участі трьох авто: двоє постраждалих

Фото: поліція

ДТП сталася вранці 4 грудня на вулиці Богдана Хмельницького в місті Сміла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, 36-річний водій Ford Transit під час повороту не надав переваги в русі зустрічному авто. Водій Toyota Carina, намагаючись уникнути зіткнення, повернув ліворуч та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з авто "ВАЗ-2108".

Внаслідок ДТП 62-річний водій "ВАЗу" та 13-річна пасажирка отримали травми. Постраждалих доставили до лікарні.

Водії автомобілів Ford та Toyota від госпіталізації відмовилися.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

