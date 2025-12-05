Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 5 грудня військові РФ атакували Україну 137-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 80 ворожих дронів, які атакували північ, південь, схід та центр країни.

Зафіксовано влучання 57 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня два райони Дніпропетровської області були атаковані російськими окупантами. На Синельниківщині загинув 12-річний хлопчик, постраждали жінка та чоловік.