В Офісі президента опублікували списки звільнених із полону українських громадян
Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.
Зазначається, що обмін проходив на пункті пропуску "Майорське" в Донецькій області та в районі Щастя Луганської області.
Слід зазначити, що вперше обмін відбувся за формулою, коли Україна повернула більше людей, ніж передала. Проте найважливіша перемога ще попереду, - йдеться в повідомленні.
Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Донецької області (ОРДО):
1. Алакоз Олександр (цивільний)
2. Гриненко Микола (військовий)
3. Ілюхін Микола (цивільний)
4. Карась Володимир (правоохоронець)
5. Костєв Євген (цивільний)
6. Помеляйко Олександр (цивільний)
7. Садовський Олександр (цивільний)
8. Сірик Вадим (цивільний)
9. Шайдов Віктор (військовий)
Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Луганської області (ОРЛО):
1. Желдак Віталій (цивільний)
2. Миронич Сергій (цивільний)
3. Можаєв Валентин (цивільний)
4. Полозов Микола (цивільний)
5. Попова Алевтина (цивільна)
6. Русинов Сергій (цивільний)
7. Сливка Іван (цивільний)
8. Сливка Олександр (цивільний)
9. Табачний Олександр (цивільний)
10. Штиль Олександр (цивільний)
11. Яковенко Олександр (цивільний)
Нагадаємо, вранці 16 квітня президент Зеленський заявив, що розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб, в рамках якого в Україні мають повернутися 19 громадян нашої держави, які утримувалися в полоні ОРДЛО.
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