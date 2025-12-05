08:55  05 грудня
05 грудня 2025, 09:09

У нардепки Скороход проходять обшуки: підозра в хабарі – джерела УП

05 грудня 2025, 09:09
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

СБУ, НАБУ та САП викрили в Києві організовану злочинну групу, очолювану народною депутаткою Анною Скороход. Її підозрюють у отриманні хабара

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, парламентарка разом із спільниками вимагала від підприємця 250 тисяч доларів США.

Наразі у Скороход проводяться обшуки.

Зазначається, що ця справа перебуває на стадії розслідування. Правоохоронці документують усі обставини, щоб передати матеріали до суду.

Довідка: Анна Скороход народилася 14 січня 1990 року у місті Вишгород на Київщині. Має вищу освіту: закінчила Київський національний університет культури і мистецтв (тележурналістика) та Національна академія внутрішніх справ (правознавство).

У 2019‑му обрана народною депутаткою за мажоритарним округом № 93; спершу була в складі фракції Слуга народу, але вже у листопаді того ж року її виключили. Від 2020 року – членкиня депутатської групи "За майбутнє".

Неодноразово потрапляла у скандали: крім політичних суперечок – її прізвище фігурувало у розслідуваннях, а також відомо, що під час війни вона придбала квартиру у Києві.

Що відомо про скандал із Скороход

14 листопада 2019 року народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход звинуватила владу в затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна, пов'язуючи це з її голосуванням всупереч позиції фракції. За її словами, затримання було спричинене тим, що вона проголосувала проти законопроєкту про відкриття ринку землі під час першого читання.

Водночас голова фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход у пропонуванні хабарів. Також він заявив, що депутатка лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп" і попередив про намір ініціювати її виключення з фракції.

У відповідь на ці звинувачення Скороход зазначила, що депутати нібито отримують по 5 тисяч доларів у конвертах.

Незабаром фракція "Слуга народу" ухвалила рішення виключити Анну Скороход зі свого складу. Після цього вона приєдналася до депутатської групи "Партія "За майбутнє", яку пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, у 2024 році Національне агентство з питань запобігання корупції склало щонайменше 70 адмінпротоколи та 34 обґрунтованих висновків щодо нардепів Верховної Ради ІХ скликання через корупційні правопорушення.

