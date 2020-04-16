Колишній адвокат Януковича може очолити ДБР
Про це повідомив виданню "Українська правда" нинішній виконувач обов'язків директора ДБР Олександр Соколов, передає RegioNews.
За його словами, у випадку, коли директор ДБР відсутній, йог повноваження виконують зі черговістю в 60 днів його перший заступник і заступники.
Соколов додав, що так як Ірину Венедіктову було призначено керівником Офісу генпрокурора, він став виконувати обов'язки керівника відомства.
Після закінчення 60-денного терміну, якщо не будуть обрані інші заступники, в.о. директора Державного бюро розслідувань на два місяці стане колишній адвокат Віктора Януковича Бабіков.
Нагадаємо, Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР 20 січня і заявив.
Згодом докази того, що Бабіков захищав президента-втікача Віктора Януковича, оприлюднили журналісти проекту"Слідство.Інфо".
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