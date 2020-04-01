Зеленський українцям за кордоном: без обсервації повернення неможливе

Обсервація для українців, які повертаються з-закордону, буде обв'язковою умовою для повернення в Україну

Фото: скрін з відео

Обсервація для українців, які повертаються з-закордону, буде обв'язковою умовою для повернення в Україну

Як передає RegioNews, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 1 квітня.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити місця для обов’язкової обсервації громадян, які повертаються з-закордону. Без неї повернення додому буде неможливим. А тим громадянам, які ламають двері аеропорту, я можу сказати лише одне: держава не дозволить вам бути егоїстами", - сказав гарант.

За його словами, якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточення, якщо комусь байдуже, то саме держава буде захищати здоров’я мільйонів інших громадян - "не умовляннями і рекомендаціями, а жорсткими діями".

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

Читайте також: Як протистояти коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні зафіксували 669 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.

25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію, а у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.

1 квітня на нараді у президента розглядали можливість введення додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, мова йшла про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей при знаходженні на вулиці.