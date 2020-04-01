Зеленский украинцам за рубежом: без обсервации возвращение невозможно
Как передает RegioNews, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении на 1 апреля.
"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение домой будет невозможно. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами", - сказал гарант.
По его словам, если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан - "не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями".
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировали 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.
25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.
1 апреля на совещании у президента рассматривали возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице.
- 19:48 01 апреля На Донбассе произошел очередной бой, есть раненые
- 19:30 01 апреля Зеленский украинцам за рубежом: без обсервации возвращение невозможно
- 19:20 01 апреля В Запорожской области устанавливают пропускные пункты: зафиксировано уже 19 случаев заражения COVID-19
- 19:12 01 апреля Ермак-младший решил за деньги конкурентов уничтожить международный бизнес в Одессе - СМИ
- 19:02 01 апреля Первая больная COVID-19 в "ДНР”: известны подробности
- 18:53 01 апреля На Закарпатье ранили мужчину и забрали у него 800 тысяч гривен
- 09:40 01 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств