Київським лікарням наказали підготувати VIP-палати для "перших осіб"
Відповідні документи опублікували журналісти проекту Bihus.info, передає RegioNews.
В листах наведено медустанов в Києві, які повинні підготувати особливі умови для надання допомоги особам, які користуються держохороною.
До таких осіб відносяться президент, прем'єр-міністр, члени Кабміну, генпрокурор і ще ряд осіб.
КМДА вимагає облаштувати ізольовані палати площею не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами.
Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них.
Також лікарням наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.
Висунули ряд вимог і до членів екстрених медичних бригад.
Bihus.info зазначає, що часто президенти персональними розпорядженнями виділяють держохорону особам, не зазначеним у визначений законом перелік.
Тим часом Мер Києва Віталій Кличко у совєму Telegram-каналі спростував інформацію про наказ Київміськадміністрації підготувати VIP-палати для чиновників у столичних лікарнях.
"Що стосується VIP-палат, нібито, для депутатів та інших чиновників, у випадку їх захворювання на коронавірус - такого немає! Я підняв інформацію щодо розпорядження, яке поширюють сьогодні ЗМІ. Зараз з’ясовуємо всі деталі", - повідомив Кличко.
Він зазначив, що перші особи держави на випадок захворювання повинні мати певні умови, і така практика завжди була, і не тільки в Україні.
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