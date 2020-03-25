Київським лікарням наказали підготувати VIP-палати для "перших осіб"

Департамент охорони здоров'я КМДА розіслав по лікарнях Києва наказ створити окремі палати з особливими умовами для осіб, що користуються державною охороною

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Департамент охорони здоров'я КМДА розіслав по лікарнях Києва наказ створити окремі палати з особливими умовами для осіб, що користуються державною охороною

Відповідні документи опублікували журналісти проекту Bihus.info, передає RegioNews.

В листах наведено медустанов в Києві, які повинні підготувати особливі умови для надання допомоги особам, які користуються держохороною.

До таких осіб відносяться президент, прем'єр-міністр, члени Кабміну, генпрокурор і ще ряд осіб.

КМДА вимагає облаштувати ізольовані палати площею не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами.

Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них.

Також лікарням наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.

Висунули ряд вимог і до членів екстрених медичних бригад.

Bihus.info зазначає, що часто президенти персональними розпорядженнями виділяють держохорону особам, не зазначеним у визначений законом перелік.

Тим часом Мер Києва ​Віталій Кличко у совєму Telegram-каналі спростував інформацію про наказ Київміськадміністрації підготувати VIP-палати для чиновників у столичних лікарнях.

"Що стосується VIP-палат, нібито, для депутатів та інших чиновників, у випадку їх захворювання на коронавірус - такого немає! Я підняв інформацію щодо розпорядження, яке поширюють сьогодні ЗМІ. Зараз з’ясовуємо всі деталі", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що перші особи держави на випадок захворювання повинні мати певні умови, і така практика завжди була, і не тільки в Україні.

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Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.

У Тернопільській області зареєстровано 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

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