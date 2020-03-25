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25 березня 2020, 19:21 9

У Тернополі кількість хворих на COVID-19 зросла до 8

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25 березня 2020, 19:21 9
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У Тернопільській області зареєстровано 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус
Фото ілюстративне
У Тернопільській області зареєстровано 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України".

"Станом на 17 год.45 хв. 25 березня 2020р. в Тернопільській області зареєстровано 8 лабораторно підтверджених випадків COVID-19", - йдеться в дописі.

Станом на 17 год.45 хв. 25.03.2020р. в Тернопільській області зареєстровано 8️⃣ лабораторно підтверджених випадків COVID-19🦠

Опубліковано ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" Середа, 25 березня 2020 р.

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Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.

В інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на коронавірус. Це четверта смерть від коронавірусу в Україні.


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