В Україні розробили тест-системи для виявлення коронавірусу
Про це у Facebook повідомив перший заступник міністра освіти й науки Юрій Полюхович, передає RegioNews.
"Виготовлена і повністю готова до використання "Тест-система для діагностики коронавірусу Covid-19" на основі кількісної полімерної реакції (ПЛР). Система пройшла реєстрацію, підтверджена її точність і специфічність на рівні 99,9%", - розповів він.
Полюхович зазначив, що собівартість однієї реакції на цьому тесті - 250 грн.
За його словами, Інститут отримав від держави 350 тис. гривень і виготовив перші партії тестів на 600 аналізів, які передані в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я.
Нагадаємо, 23 березня літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.
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