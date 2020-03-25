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25 березня 2020, 20:50 7

В Україні розробили тест-системи для виявлення коронавірусу

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25 березня 2020, 20:50 7
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Інститут молекулярної біології та генетики НАН розробив тест-систему для виявлення коронавірусної інфекції Covid-19
Фото: facebook
Інститут молекулярної біології та генетики НАН розробив тест-систему для виявлення коронавірусної інфекції Covid-19

Про це у Facebook повідомив перший заступник міністра освіти й науки Юрій Полюхович, передає RegioNews.

"Виготовлена і повністю готова до використання "Тест-система для діагностики коронавірусу Covid-19" на основі кількісної полімерної реакції (ПЛР). Система пройшла реєстрацію, підтверджена її точність і специфічність на рівні 99,9%", - розповів він.

Полюхович зазначив, що собівартість однієї реакції на цьому тесті - 250 грн.

За його словами, Інститут отримав від держави 350 тис. гривень і виготовив перші партії тестів на 600 аналізів, які передані в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я.

Нагадаємо, 23 березня літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.


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