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25 марта 2020, 21:47 11

Киевским больницам приказали подготовить VIP-палаты для "первых лиц"

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25 марта 2020, 21:47 11
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Департамент здравоохранения КГГА разослал по больницам Киева приказ создать отдельные палаты с особыми условиями для лиц, пользующихся государственной охраной
Фото: unsplash
Департамент здравоохранения КГГА разослал по больницам Киева приказ создать отдельные палаты с особыми условиями для лиц, пользующихся государственной охраной

Соответствующие документы опубликовали журналисты проекта Bihus.info, передает RegioNews.

В письмах приведены медучреждения в Киеве, которые должны подготовить особые условия для оказания помощи лицам, которые пользуются госохраной.

К таким лицам относятся президент, премьер-министр, члены Кабмина, генпрокурор и еще ряд лиц.

КГГА требует обустроить изолированные палаты площадью не менее 13 квадратных метров с затененными окнами.

Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.

Также больницам приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

Выдвинули ряд требований и к членам экстренных медицинских бригад.

Bihus.info отмечает, что часто президенты персональными распоряжениями выделяют госохрану лицам, не включенным в определенный законом перечень.

Между тем Мэр Киева Виталий Кличко в совем Telegram-канале опроверг информацию о приказе Киевгорадминистрации подготовить VIP-палаты для чиновников в столичных больницах.

"Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, в случае их заболевания коронавирусом - такого нет, я поднял информацию по распоряжению, которое распространяют сегодня СМИ. Сейчас выясняем все детали", - сообщил Кличко.

Он отметил, что первые лица государства на случай заболевания должны иметь определенные условия, и такая практика всегда была, и не только в Украине.

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Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. МОЗ из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.

В Тернопольской области зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной коронавирусом. Это четвертая смерть от коронавируса в Украине.


коронавирус власть Виталий Кличко КГГА
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