Киевским больницам приказали подготовить VIP-палаты для "первых лиц"
Соответствующие документы опубликовали журналисты проекта Bihus.info, передает RegioNews.
В письмах приведены медучреждения в Киеве, которые должны подготовить особые условия для оказания помощи лицам, которые пользуются госохраной.
К таким лицам относятся президент, премьер-министр, члены Кабмина, генпрокурор и еще ряд лиц.
КГГА требует обустроить изолированные палаты площадью не менее 13 квадратных метров с затененными окнами.
Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.
Также больницам приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.
Выдвинули ряд требований и к членам экстренных медицинских бригад.
Bihus.info отмечает, что часто президенты персональными распоряжениями выделяют госохрану лицам, не включенным в определенный законом перечень.
Между тем Мэр Киева Виталий Кличко в совем Telegram-канале опроверг информацию о приказе Киевгорадминистрации подготовить VIP-палаты для чиновников в столичных больницах.
"Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, в случае их заболевания коронавирусом - такого нет, я поднял информацию по распоряжению, которое распространяют сегодня СМИ. Сейчас выясняем все детали", - сообщил Кличко.
Он отметил, что первые лица государства на случай заболевания должны иметь определенные условия, и такая практика всегда была, и не только в Украине.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. МОЗ из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
В Тернопольской области зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной коронавирусом. Это четвертая смерть от коронавируса в Украине.
- 22:08 25 марта В мире уже более 20 тысяч смертей от коронавируса
- 21:47 25 марта Киевским больницам приказали подготовить VIP-палаты для "первых лиц"
- 21:01 25 марта Шмыгаль: режим чрезвычайной ситуации не нарушает права людей
- 20:50 25 марта В Украине разработали тест-системы для выявления коронавируса
- 20:28 25 марта Ермак не подал декларацию о доходах: суд уже открыл дело
- 20:05 25 марта В Черновицкой области количество больных коронавирусом возросло до 42
- 15:38 25 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ