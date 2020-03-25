В Україні готують проєкт "Великдень вдома", який дасть змогу вірянам відсвяткувати Пасху вдома, уникнувши натовпу у церкві

В Україні готують проєкт "Великдень вдома", який дасть змогу вірянам відсвяткувати Пасху вдома, уникнувши натовпу у церкві

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проєкт "Великдень вдома", який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами у церквах", – сказав президент під час селекторної наради з головами ОДА та міськими головами обласних центрів.

Він також проінформував, що поспілкувався з главами церков щодо безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення Covid-19.

"Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість парафіян. Усі очільники церков погоджуються з цим", – зазначив Зеленський.

На нараді також розглядалася можливість розміщення патрулів біля храмів та церков. Зокрема, у разі великого скупчення людей патрулі мають проводити бесіди з парафіянами й роз’яснювати, що збиратися натовпом небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я оточуючих.

Крім того, Президент зауважив, що існує домовленість з главами церков щодо долучення за потреби їхніх представників до обласних штабів, які опікуються запобіганням поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, молитися онлайн, не цілувати плащаниці, слухати службу на вулиці або удома: Глава УГКЦ дав поради щодо Страсного тижня і Великодня в умовах карантину.