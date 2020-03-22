У КМДА розповіли, як отримати перепустку в громадський транспорт

Київська міська влада роз'яснила механізм отримання спецперепусток на громадський транспорт

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Київська міська влада роз'яснила механізм отримання спецперепусток на громадський транспорт

Про це у Facebook повідомив перший заступник мера Києва Микола Поворозник, передає RegioNews.

За його словами з 23 березня громадський транспорт буде перевозити лише працівників важливих для життя міста та країни організацій та підприємств, і курсуватиме за спеціальним графіком.

"Щоб забезпечити своїх працівників спецквитками, керівники таких підприємств мають звернутися до профільних департаментів КМДА або до Управління з питань цивільного захисту, чи за місцем розташування - до районних в Києві державних адміністрацій", - розповів він.

Поворозник зазначив, що після цього місцеві органи влади сформують пропозиції щодо необхідної кількості перепусток та передадуть їх до Департаменту транспортної інфраструктури, який забезпечить видачу перепусток підприємствам.

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