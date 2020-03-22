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22 березня 2020, 16:54 4

У КМДА розповіли, як отримати перепустку в громадський транспорт

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22 березня 2020, 16:54 4
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Київська міська влада роз'яснила механізм отримання спецперепусток на громадський транспорт
Фото: flickr
Київська міська влада роз'яснила механізм отримання спецперепусток на громадський транспорт

Про це у Facebook повідомив перший заступник мера Києва Микола Поворозник, передає RegioNews.

За його словами з 23 березня громадський транспорт буде перевозити лише працівників важливих для життя міста та країни організацій та підприємств, і курсуватиме за спеціальним графіком.

"Щоб забезпечити своїх працівників спецквитками, керівники таких підприємств мають звернутися до профільних департаментів КМДА або до Управління з питань цивільного захисту, чи за місцем розташування - до районних в Києві державних адміністрацій", - розповів він.

Поворозник зазначив, що після цього місцеві органи влади сформують пропозиції щодо необхідної кількості перепусток та передадуть їх до Департаменту транспортної інфраструктури, який забезпечить видачу перепусток підприємствам.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 20 березня Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.

Головний санітарний лікар України і заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, які групи людей найбільш схильні до коронавірусу COVID-19.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.


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