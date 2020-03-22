Вулиці українських міст патрулюватимуть військові

З 22 березня в населених пунктах України запроваджується спільне патрулювання поліції, Національної гвардії та Військової служби правопорядку

Фото: Національна поліція

З 22 березня в населених пунктах України запроваджується спільне патрулювання поліції, Національної гвардії та Військової служби правопорядку

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, передає RegioNews.

"Задля підтримання громадської безпеки та порядку, з 22 березня 2020 року, у населених пунктах та військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних Сил України, що діятимуть у взаємодії з працівниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони також запевнили, що патрулі оснастять засобами захисту і антисептиками.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 20 березня Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.

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19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.