В КГГА рассказали, как получить пропуск в общественный транспорт

Киевская городская власть разъяснила механизм получения спецпропусков на общественный транспорт

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Киевская городская власть разъяснила механизм получения спецпропусков на общественный транспорт

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник, передает RegioNews.

По его словам с 23 марта общественный транспорт будет перевозить только работников важных для жизни города и страны организаций и предприятий, и будет курсировать по специальному графику.

"Чтобы обеспечить своих работников спецбилетами, руководители таких предприятий должны обратиться в профильный департамент КГГА или в Управление по вопросам гражданской защиты, или по месту расположения - в районные в Киеве государственные администрации", - рассказал он.

Поворозник отметил, что после этого местные органы власти сформируют предложения по необходимому количеству пропусков и передадут их в Департамент транспортной инфраструктуры, который обеспечит выдачу пропусков предприятиям.

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