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22 марта 2020, 16:54 54

В КГГА рассказали, как получить пропуск в общественный транспорт

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22 марта 2020, 16:54 54
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Киевская городская власть разъяснила механизм получения спецпропусков на общественный транспорт
Фото: flickr
Киевская городская власть разъяснила механизм получения спецпропусков на общественный транспорт

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник, передает RegioNews.

По его словам с 23 марта общественный транспорт будет перевозить только работников важных для жизни города и страны организаций и предприятий, и будет курсировать по специальному графику.

"Чтобы обеспечить своих работников спецбилетами, руководители таких предприятий должны обратиться в профильный департамент КГГА или в Управление по вопросам гражданской защиты, или по месту расположения - в районные в Киеве государственные администрации", - рассказал он.

Поворозник отметил, что после этого местные органы власти сформируют предложения по необходимому количеству пропусков и передадут их в Департамент транспортной инфраструктуры, который обеспечит выдачу пропусков предприятиям.

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Напомним, в пятницу, 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.

Главный санитарный врач Украины и заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, какие группы людей наиболее подвержены коронавирусу COVID-19.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.


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