В КГГА рассказали, как получить пропуск в общественный транспорт
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник, передает RegioNews.
По его словам с 23 марта общественный транспорт будет перевозить только работников важных для жизни города и страны организаций и предприятий, и будет курсировать по специальному графику.
"Чтобы обеспечить своих работников спецбилетами, руководители таких предприятий должны обратиться в профильный департамент КГГА или в Управление по вопросам гражданской защиты, или по месту расположения - в районные в Киеве государственные администрации", - рассказал он.
Поворозник отметил, что после этого местные органы власти сформируют предложения по необходимому количеству пропусков и передадут их в Департамент транспортной инфраструктуры, который обеспечит выдачу пропусков предприятиям.
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Напомним, в пятницу, 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.
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