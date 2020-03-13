12:00  13 березня
В окупованій Горлівці 12 випадків коронавірусу - Аваков
13:48  13 березня
Зеленський змінив склад РНБО
13:01  13 березня
Єрмак і Козак домовилися про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 березня 2020, 13:01 11

Єрмак і Козак домовилися про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО

Читайте также
на русском языке
13 березня 2020, 13:01 11
Читайте также на русском языке
У вівторок, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)
Фото: BelarusMID
У вівторок, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)

Про це повідомляє видання ZN.UA, передає RegioNews.

Україну представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, російську сторону - заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

"Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проектів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту відповідно до Комплексом заходів, в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей України", йдеться в документі.

Зазначається, що до складу Ради входять з правом вирішального голосу 10 представників від України, 10 представників від окремих районів Донецької та Луганської областей України, а також по одному представнику з правом дорадчого голосу від ОБСЄ, Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки (за згодою ОБСЄ, ФРН, Французької Республіки).

Раніше повідомлялось, що Тристороння контактна група у Мінську домовилася про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.


Минск Єрмак минские соглашения
Єрмак пояснив свою участь у мінських переговорах
12 березня 2020, 14:38
В "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною - ЗМІ
12 березня 2020, 10:15
Зустріч у Мінську: Україна та Росія домовилися про обмін полоненими і відкриття КПВВ
12 березня 2020, 08:12
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 березня 2020, 17:12
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Віктор Таран
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом
13 березня 2020, 16:43
"Слуга народу" Гайдай наблизився як ніколи до повного управління Сєвєродонецьком
13 березня 2020, 10:05
Всі публікації »
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »