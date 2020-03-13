Єрмак і Козак домовилися про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО

У вівторок, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)

Фото: BelarusMID

У вівторок, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)

Про це повідомляє видання ZN.UA, передає RegioNews. Україну представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, російську сторону - заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак. "Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проектів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту відповідно до Комплексом заходів, в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей України", йдеться в документі. Зазначається, що до складу Ради входять з правом вирішального голосу 10 представників від України, 10 представників від окремих районів Донецької та Луганської областей України, а також по одному представнику з правом дорадчого голосу від ОБСЄ, Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки (за згодою ОБСЄ, ФРН, Французької Республіки). Раніше повідомлялось, що Тристороння контактна група у Мінську домовилася про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

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