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20 березня 2020, 14:21 3

Кабмін затвердить перелік товарів, які будуть закуповуватися без тендеру під час карантину

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20 березня 2020, 14:21 3
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Засідання Кабміну буде проведено в другій половині дня 20 березня
Засідання Кабміну буде проведено в другій половині дня 20 березня

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна, пише RegioNews.

Зокрема, МОЗ розробило проект постанови з переліком товарів і послуг, які будуть закуповуватися за межами закону про державні закупівлі.

"МОЗ розробило проект постанови з переліком товарів і послуг, які будуть закуповуватися за межами закону про державні закупівлі. Сьогодні документ приймуть на засіданні уряду", - заявив Ляшко.

"Також на засіданні уряду буде затверджено перелік лікарських засобів, які будуть звільнятися від митних платежів, а також від податку на додану вартість", - додав він.

Раніше повідомлялися, що НАНУ виготовило першу партію експрес-тестів для діагностування коронавірусу.

Також Зеленський розповів, що саме привезуть в гуманітарній допомозі з Китаю.

Раніше президент повідомив про те, що перший українець вилікувався від COVID-19.

Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

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