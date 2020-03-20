Кабмін затвердить перелік товарів, які будуть закуповуватися без тендеру під час карантину
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна, пише RegioNews.
Зокрема, МОЗ розробило проект постанови з переліком товарів і послуг, які будуть закуповуватися за межами закону про державні закупівлі.
"МОЗ розробило проект постанови з переліком товарів і послуг, які будуть закуповуватися за межами закону про державні закупівлі. Сьогодні документ приймуть на засіданні уряду", - заявив Ляшко.
"Також на засіданні уряду буде затверджено перелік лікарських засобів, які будуть звільнятися від митних платежів, а також від податку на додану вартість", - додав він.
Раніше повідомлялися, що НАНУ виготовило першу партію експрес-тестів для діагностування коронавірусу.
Також Зеленський розповів, що саме привезуть в гуманітарній допомозі з Китаю.
Раніше президент повідомив про те, що перший українець вилікувався від COVID-19.
Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
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