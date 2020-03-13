Опубліковано повний текст нового мінського протоколу - ЗМІ

Повний текст протоколу засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня з`явився у мережі

Фото: ZN,UA

Повний текст протоколу засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня з`явився у мережі

Як повідомляє RegioNews, Відповідний протокол засідання опублікований ZN.UA.

Серед іншого, в тексті йдеться про домовленість щодо створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

Так, з посиланням на джерело в переговорній групі, видання сповіщає, що згідно з домовленностями, Росія є гарантом-спостерігачом нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

У протоколі також зазначено, що рішення про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після попередніх консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

"Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проектів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту у відповідності з Комплексами заходів, в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей України", - зазначено в тексті документу.

Критерії та порядок призначення членів Ради визначаються Україною, окремими районами Донецької і Луганської областей України, Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки та ОБСЄ самостійно.