17:23  13 березня
Україна в Мінську підписала акт капітуляції
13:48  13 березня
Зеленський змінив склад РНБО
13:01  13 березня
Єрмак і Козак домовилися про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 березня 2020, 12:28 26

Опубліковано повний текст нового мінського протоколу - ЗМІ

Читайте также
на русском языке
13 березня 2020, 12:28 26
Читайте также на русском языке
Повний текст протоколу засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня з`явився у мережі
Фото: ZN,UA
Повний текст протоколу засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня з`явився у мережі

Як повідомляє RegioNews, Відповідний протокол засідання опублікований ZN.UA.

Серед іншого, в тексті йдеться про домовленість щодо створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

Так, з посиланням на джерело в переговорній групі, видання сповіщає, що згідно з домовленностями, Росія є гарантом-спостерігачом нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

У протоколі також зазначено, що рішення про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після попередніх консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

"Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проектів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту у відповідності з Комплексами заходів, в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей України", - зазначено в тексті документу.

Критерії та порядок призначення членів Ради визначаються Україною, окремими районами Донецької і Луганської областей України, Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки та ОБСЄ самостійно.


Минск
Єрмак пояснив свою участь у мінських переговорах
12 березня 2020, 14:38
В "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною - ЗМІ
12 березня 2020, 10:15
Зустріч у Мінську: Україна та Росія домовилися про обмін полоненими і відкриття КПВВ
12 березня 2020, 08:12
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 березня 2020, 17:12
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Останні Популярні
Андрій Смолій
Юрій Бутусов
Віктор Таран
Всі блоги »
Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом
13 березня 2020, 16:43
"Слуга народу" Гайдай наблизився як ніколи до повного управління Сєвєродонецьком
13 березня 2020, 10:05
Всі публікації »
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »