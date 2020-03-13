Опубліковано повний текст нового мінського протоколу - ЗМІ
Як повідомляє RegioNews, Відповідний протокол засідання опублікований ZN.UA.
Серед іншого, в тексті йдеться про домовленість щодо створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.
Так, з посиланням на джерело в переговорній групі, видання сповіщає, що згідно з домовленностями, Росія є гарантом-спостерігачом нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
У протоколі також зазначено, що рішення про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після попередніх консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.
"Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проектів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту у відповідності з Комплексами заходів, в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей України", - зазначено в тексті документу.
Критерії та порядок призначення членів Ради визначаються Україною, окремими районами Донецької і Луганської областей України, Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки та ОБСЄ самостійно.
- 17:22 13 березня Через коронавірус Чорнобиль закрили для відвідувачів
- 17:17 13 березня Під Миколаєвом на Широколанівському полігоні масово отруїлися військовослужбовці
- 17:12 13 березня Коронавірус в Чернівцях: в області починають подворові обходи, щоби ізолювати приїжджих з-за кордону
- 17:12 13 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 17:02 13 березня Нардеп подав до СБУ заяву про держзраду Єрмака та Кучми
- 16:52 13 березня У Харківській ОДА спростували інформацію щодо короновірусу у Краснограді
- 17:12 13 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера