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20 марта 2020, 17:59 4

Коронавирус: очередную "минскую встречу" проведут по видеосвязи

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20 марта 2020, 17:59 4
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Из-за пандемии коронавируса запланированное на 25 марта заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе может пройти в режиме видеоконференции
Фото: BelarusMID
Из-за пандемии коронавируса запланированное на 25 марта заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе может пройти в режиме видеоконференции

Об этом сообщил изданию LB.ua вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает RegioNews.

"Мы ожидаем от ОБСЕ предложения по организации видеоконференции. Но в любом случае очевидно, что перелеты сейчас невозможны", - рассказал он.

На вопрос, будет ли обсуждаться создание консультативного совета, он не ответил.

Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Впоследствии нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

Также депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с представителями ОРДЛО.


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