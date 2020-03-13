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Єрмак і Козак домовилися про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО
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13 березня 2020, 17:02 4

Нардеп подав до СБУ заяву про держзраду Єрмака та Кучми

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13 березня 2020, 17:02 4
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Народний депут фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми
Фото: flickr
Народний депут фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Також В'ятрович звернувся до НАБУ і ДБР. Він вважає, що підписання Єрмаком і Кучмою на переговорах в Мінську документа про створення консультативної ради в рамках тристоронньої контактної групи, до якої увійдуть представники ОРДЛО є державною зрадою і суперечить Конституції України.

На його думку, підписання цього документа створює загрозу суверенітету і сприяє трактуванні війни на сході України як внутрішнього конфлікту.

Нагадаємо, у вівторок, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).


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