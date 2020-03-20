Топ-чиновник Нафтогазу заразився коронавірусом

Директор з інтегрованого газового бізнесу "НАК Нафтогаз України" Андрій Фаворов самоізолювався через захворювання коронавірусом

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Директор з інтегрованого газового бізнесу "НАК Нафтогаз України" Андрій Фаворов самоізолювався через захворювання коронавірусом

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

"Приблизно тиждень тому у мене був кашель, температура 37,5. Я відповідно до рекомендацій і внутрішнього протоколу "Нафтогазу" самоізолювався", - повідомив він.

У пресслужбі Фаворова повідомили, що результати експрес-тесту на коронавірус очікують наступного тижня, він перебуватиме в самоізоляції до 27 березня.

Батько Фаворова, лікар-епідеміолог Михайло Фаворов також підтвердив захворювання.

За його словами, Андрій Фаворов здав аналізи в понеділок, 16 березня, і отримав позитивний результат. Наступного дня захворіла його дружина.

Поки не уточнюється, в якому точно з літаків, в якому аеропорту і де відбулося зараження.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

У випадку збільшення кількості заражених коронавірусом влада Києва може заборонити пересування громадським транспортом у столиці.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.