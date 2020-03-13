"Слуги народу" закликали Зеленського скасувати домовленості про співпрацю з окупантами

Низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до Президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО

Фото: BelarusMID

Низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до Президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО

Про це повідомив у Facebook народний депутат Микита Потураєв, передає RegioNews

Депутати вважають, що створення цієї ради не відповідає українському законодавству, в якому не визнається окупаційна влада в ОРДЛО.

Вони переконані, що це суперечить національним інтересам, а також "не знаходить підтримки українського народу".

"У зв’язку з цим ми звертаємось до Президента України Володимира Зеленського щодо необхідності, в умовах суперечливої громадської реакції на останні Мінські ініціативи, надання доручення представникам України в Тристоронній контактній групі та усім переговірникам України повернутися в рамки законодавства України та не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення Консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримку народу України, протирічать діючому законодавству держави та національним інтересам", - йдеться в заяві депутатів.

Нардепи закликали Президента зобов’язати українську делегацію на переговорах з РФ повідомляти парламент щодо стану переговорів.

Раніше повідомлялось, що Тристороння контактна група у Мінську домовилася про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

У вівторок, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).